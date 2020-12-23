أحمد التهامي يهنئ محمد صلاح بعد فوزة بجائزة أفضل لاعب في انجلترا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان التهامي جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهر التهامي بالصورة برفقة فهر العرب محمد صلاح على فوزه بجائزة أفضل لاعب في انجلترا ، ووجه التهامي رسالة خاصة وكتب : مليون مبروك على جائزة أفضل لاعب في انجلترا بس الحقيقة أنت أفضل لاعي في العالم.

والجدير ذكره أن آخر أعمال التهامي فيلم "زنزانة 7" والذي شارك فى بطولته نخبة من الفنانين منهم أحمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، منة فضالي، مايا نصري، وإيهاب فهمي، ومدحت تيخا، وأحمد التهامي، وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وإنتاج أيمن يوسف.

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