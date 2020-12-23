الجهاز الفني للأهلي يحاضر اللاعبين بالفيديو قبل التحرك لملعب المباراة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:56 ص
بوابة الفجر
علي نبوي - محمد الصو
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الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة في نيامي قبل التحرك لملعب المباراة.

وحرص الجهاز الفني على تأجيل الإعلان عن تشكيل الفريق للمحاضرة الأخيرة المقررة اليوم بعد تناول وجبة الغداء، وقبل التحرك إلى ملعب الجنرال سيني كونتشي لمواجهة سونديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت تدريبات الأهلي في نيامي حالة من الجدية والتركيز الشديد، ويسعى الجهاز الفني لتحقيق نتيجة مطمئنة قبل مباراة العودة في مصر.

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