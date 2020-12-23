عبد الحفيظ يحذر لاعبي الأهلي من لقاء سونديب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:53 ص
بوابة الفجر
علي نبوي - محمد الصو
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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة مطمئنة أمام سونديب، وجميع اللاعبين يعيشون حالة من التركيز الشديد قبل ضربة البداية في دوري أبطال إفريقيا في نسخته الجديدة والتي تبدأ بمواجهة بطل النيجر في الثالثة عصر اليوم بتوقيت نيامي الرابعة بتوقيت القاهرة.


وأكد مدير الكرة جاهزية جميع اللاعبين للمواجهة التي يسعى الأهلي  خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في قطع خطوة مهمة نحو التأهل إلى دور المجموعات.


وأوضح عبدالحفيظ، أن تاريخ الأهلي ليس أرقاما فقط، ولكن مبادئ وثوابت في احترام المنافس والتعامل بجدية وإصرار وعزيمة مع جميع الفرق، خاصة أن كرة القدم دائما ما تعطي الدروس القوية للفرق التي تتعامل بالتاريخ فقط أمام الفرق الصاعدة على الساحة الكروية؛ سواء محليا أو إفريقيا أو على المستوى العالمي.


وشدد مدير الكرة على أن فريق سونيديب يدخل مباراته أمام الأهلي بدوافع قوية، وهذا الأمر ليس جديدا على الفرق التي تواجه الأهلي للمرة الأولى؛ لأنها تبحث عن نتيجة تاريخية، والجهاز الفني واللاعبون يضعون هذا الأمر في حساباتهم قبل مواجهة اليوم.


واختتم عبدالحفيظ تصريحاته بالقول إن الأهلي خاض مرانه الأول على ملعب المباراة الجنرال سيني كونتشي، ثم خاض مرانه الثاني والأخير في النيجر على أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم، وهناك تواصل لم ينقطع بين بيتسو موسيماني، المدير الفني مع الجهاز الفني منذ وصول البعثة إلى النيجر.

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