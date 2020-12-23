ألمانيا تسجل 24.740 إصابة جديدة و962 حالة وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:48 ص
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 24.740 إصابة جديدة و962 حالة وفاة بفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

سجلت السلطات الألمانية، أعلى حصيلة يومية بعدد الإصابات بفيروس كورونا، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

 

وأشارت إلى أن ألمانيا سجلت أكثر من 30 ألف إصابة في يوم واحد.

 

في سياق منفصل، انتشر فيروس كورونا في غالبية أنحاء العالم، خلال العام الجاري 2020، وأصاب حوالي 74 مليون شخص، وقتل أكثر من مليون و600 ألف حالة، وكانت الولايات المتحدة، والهند، والبرازيل، أكثر الدول تضررًا من الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.

 


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