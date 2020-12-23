عاجل .. وزارة الصناعة توقف استيراد السراميك والبورسلين

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:50 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

 أصدرت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بوقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط اوالتغطية البند الجمرکی 6907 ) وذلك لمدة 3 أشهر، على أن يتم العمل بالقرار إعتباراً من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية .

 

وقالت الوزيرة  أن هذا القرار  يأتى فى إطار منظومة  الإجراءات التى تتخذها الوزارة لتنظيم إستيراد السلع الإستهلاكية  ومن بينها السيراميك والبورسلين خاصة خلال هذه المرحلة والتى تشهد تفشي جائحة كورونا عالمياً ، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من أى تداعيات محتملة من جراء إنتشار هذا الفيروس ، مشيرةً إلى أنه سيتم مراجعة القرار بشكل دوري وفقا لما يستجد خلال المرحلة المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وقف استيراد السيراميك والبورسلين وزيرة الصناعة وزارة الصناعة السيراميك والبورسلين

أخبار تهمك

الأهلي يخطط للتخلص من الصفقة الفاشلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد سونيديب بطل النيجر بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بطلها جيرالدو

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع «قاذفة الأهداف»

منذ حوالي 11 ساعة

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

مبروك عطية: حديث "أبغض الحلال عند الله الطلاق" ليس صحيحًا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ حوالي 16 ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 16 ساعة

مظهر شاهين يشن هجومًا ناريًا على "كريمة": "زوجتي خط أحمر" شذذ

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ يومين

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 9 ساعات

شروط تعجيزية لتجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

إعلامي يكشف عن طريقة بسيطة لصنع "الكمامة المنزلية" (فيديو)

عاجل ..وقف تصدير جميع اصناف البقوليات لمدة ٣ أشهر

قرار عاجل من وزارة التجارة بخصوص صادرات القصاصات وخرق الأقمشة

"رجال الأعمال" تطالب باستثناء البقوليات الخضراء من قرار وزارة التجارة

"الصناعة" تستثنى الصابون والمناديل من قرار حظر التصدير

"الصادرات والواردات" تعلن الجمارك بالسلع المستثناة من قرار حظر تصدير البقوليات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:35 ص

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

08:31 م

مظهر شاهين يشن هجومًا ناريًا على "كريمة": "زوجتي خط أحمر" شذذ

08:28 ص

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

12:14 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن