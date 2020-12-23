"بى انفستمنتس" توضح موقفها من بيع 20% في حصتها بتوتال إيجيبت

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:45 ص
بى انفستمنتس
"بى انفستمنتس"
نيفين سمير
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قالت شركة بي انفستمنتس القابضة، إنه لم يتم توقيع الاتفاقية التهائية لتخارج من شركة توتال إيجيبت في حصتها البالغة 20%، وذلك نظراً لأن إدارة الشركة مازالت في مرحلة المفاوضات النهائية والخاصة بالشروط والأحكام التفصيلية للعقود الخاصة ببيع الأسهم، وما يتبعها من تفاصيل جاري حالياً التفاوض عليها مع المشتري.


وحققت شركة بي إنفستمنتس القابضة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أرباحاً بلغت 153.55 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 142.74 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 38.07 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 27.69 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، حققت الشركة أرباحاً بلغت 30.9 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 37.4 مليون جنيه بالربع المقارن من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 106.35مليون جنيه خلال التسعة أشهر الاولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 63.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

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