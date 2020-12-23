أستاذ فيروسات: لا يوجد سلالة جديدة لفيروس كورونا على مستوى العالم (فيديو)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:50 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات والبكتريا بجامعة زويل، إن اللقاح الصيني مبني على تقنية تم استخدامها بشكل كبير في السابق للقاحات كثيرة أخذها المصريين وغير المصريين ولم تثبت نتيجة عكسية، منوهًا بأن اللقاح تم تجربته بناءً على نتائج المرحلة الثانية ودخوله في المرحلة الثالثة في عدة دول منها الإمارات والبحرين، ولم يرصد أي آثار سلبية نهائيًا.

وأضاف "الشبيني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الإمارات قررت توزيع اللقاح على الطاقم الطبي بداية من سبتمبر الماضي، ثم بدأت في تطبيقه على المستوى الحكومي في نوفمبر الماضي، وتم تطعيم 31 ألف حالة بهذا اللقاح.

وتابع أستاذ الفيروسات والبكتريا بجامعة زويل، أن اللقاح الصيني منذ بداية تطبيقه على الشعوب المختلفة لم يظهر أي آثار سلبية، والأعراض المصاحبة له هي أعراض طفيفة تتمثل في ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، بما يؤكد استجابة جهاز المناعة للقاح.

وأكد "الشبيني"، أنه لا يوجد سلالة جديدة من فيروس كورونا على مستوى العالم، وما حدث هو تحور وتغير للفيروس أو للسلالة الأم بنسبة كبيرة وهو تحور شبه يومي، مؤكدًا أن ظهور سلالة جديدة يعني دخولنا في مرحلة خطرة جدًا.

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