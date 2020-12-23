رحاب الجمل بعد تعاقدها على "لحم غزال": بحب الشغل مع غادة عبد الرازق (خاص)

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تُشارك الفنانة رحاب الجمل في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "لحم غزال"، الذي تقوم ببطولته غادة عبد الرازق، خالد كمال، عمرو عبد الجليل، شريف سلامة، وهو من تأليف إياد إبراهيم، إنتاج الصباح إخوان صادق الصباح وإخراج محمد أسامة.



وأوضحت رحاب الجمل في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "لحم غزال" أن السيناريو مكتوبًا بشكل رائع، بالإضافة إلى أن الدور الذي تُقدمه خلال الأحداث جديدًا عليها، مُضيفة :"حاجة جديدة ومختلفة عليا،عجبني الموضوع، سيناريو حلو أوي، والمسلسل في جو شعبي حلو ولذيذ وهيعجب الناس، وفيه سابنس وخدع، مسلسل حلو جدًا".



وعن تكرار تعاونها مع الفنانة غادة عبد الرازق، فقالت :"بحب اشتغل مع غادة جدًا، هي صاحبتي واختي واحنا اشتغلنا مع بعض قبل كده كتير جدًا في"الكابوس"، "مع سبق الإصرار"،"زهرة وأزواجها الخمسة".



وفي سياق آخر، تُواصل الفنانة رحاب الجمل حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسل "كل ما نفترق" التي تقوم ببطولته ريهام حجاج، عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، آيتن عامر، وهو من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل، والمسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.