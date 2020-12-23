"بالم هيلز" تنتهي من إجراءات شطب قيد شهادات الإيداع الدولية من بورصة لندن

كشفت البورصة المصرية اليوم عن إعلان شركة بالم هيلز للتعمير، عن إتمامها لإجراءات شطب القيد وإلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية من القائمة الرسمية والسوق الرئسي لبورصة لندن وذلك طبقاً للطلب المقدم من الشركة للهيئات الرقابية المعنية وبورصة لندن والمعلن عن بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، مشيرة إلى قبول وتفعيل طلب الشطب.





وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنه تم إنهاء برامج شهادات الإيداع الدولية وإلغاء شهادات الإيداع الدولية بالكامل وتحويلها لأسهم عادية، موضحة أن كل شهادة إيداع دولية تمثل 20 سهماً عادياً من أسهم بالم هيلز مضيفة إلى أنه سوف يستمر إدراج تلك الأسهم وتداولها في البورصة المصرية.





وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أرباحاً بلغت 536.55 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 595.02 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 3.55 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.62 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.



