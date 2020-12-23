ارتفاع مساحة الأراضي المزروعة في 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء اليوم الأربعاء نشـرة الزمام والملكية الزراعية لعام 2019 ومن أهم المؤشرات، بلغ إجمالي مسـاحـة الزمـام 10.3 مليـون فــدان عـــام 2019 مقابل 10.2 مليـون فـدان عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 0.8٪.

وجاءت محافظـــات الوجــه البـحــرى فى المرتبة الأولى حيث بلغـــت مساحتهــا 6.3 مليـون فــدان بنسبة 60.6 ٪ تليها محافظات الوجه القبلى حيث بلغت مساحتها 3.2مليـون فــدان بنسبـة 30.6٪ تليها المحافظات الحضرية حيث بلغــت مسـاحتهــا 0.8 مليــون فدان بنسبة 8.1٪ ثم محافظات الحدود (الوادى الجديد) حيث بلغت مساحتها 0.08 مليـون فــدان بنسبـة 0.7٪ وذلك من إجمالى مساحة الزمام عام 2019.

وبلغ إجمالى مساحة الأراضى القابلة للزراعة (الأهالى والحكومـة ) 9.2 مليون فدان عـــام 2019 بنسبة 89.0٪ وبلغت مساحة الأراضى غير القابلة للزراعة 1.1مليون فدان بنسبة 11.0٪ من إجمالي مساحة الزمام وتتمثل فى (السكن والأجران، المنافع العمومية، أراضى التالف والفساد، أكل النهر، السكك الحديدية)

وجاءت محافظات الوجه البحـــرى فى المرتبة الأولى حيث بلغت مسـاحتهـا 5.7 مليـون فــدان بنسبـة 61.5٪ تليها محافظـات الوجـه القبـلى حـيث بلغـت مساحتها 2.8 مليـون فــدان بنســبة 30.4٪ تليها المحافظــات الحضـرية حيث بلغــت مسـاحتها 0.7 مليـون فدان بنسبة 7.3٪ ثم محافظــات الحـدود (الوادي الجـديـد) حيث بلغـت مساحتهـا 0.08 مليــون فدان بنسبة 0.8٪، وذلك من إجمالى مساحة الأراضى القابلة للزراعة عام 2019.

وبلغ إجمالي المساحة المملوكـة للأهـالى القابلة للزراعة من الـزمام 7.41 مليون فـدان عام 2019 مقابــل 7.45 مليون فــدان عام 2017 بنسبـــة انخفاض قدرها 0.5٪.

وجاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 4.6 مليون فدان بنسبة 62.1٪ تليها محافظات الوجه القبلى حيـث بلغت مساحتـها 2.4 مليون فـدان بنسبــة 32.0٪ تليـها المحافظات الحــضريــة حيـث بلغت مسـاحتـها 0.4 مليون فدان بنسبة 5.0٪ ثم محافــظات الحدود (الوادى الجديد) حيث بلغت مساحتها 0.06 مليون فدان بنسبة 0.9٪ وذلك من إجمالي المســـاحة المملوكة للأهالى القابلة للزراعة عام 2019.

وبلغ إجمالي المساحة المملوكــة للحكومة القابلة للزراعة من الزمام 1.8 مليون فـدان عــام 2019 مقابـل 1.7 مليــون فـدان عـام 2017 بنسبـة زيادة قـدرها 7.5٪.

وجاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 1.0 مليون فدان بنسبة 58.9٪ تليها محافظات الوجـــــه القبـلى حيـث بلغت مساحتـها 0.4 مليون فـدان بنسبــة 23.6٪ تليها المحافظات الحضـريـة حيث بلغت مسـاحتها 0.3 مليون فدان بنسبة 16.8٪ ثم محافــظات الحدود (الوادى الجديد) حيث بلغت مساحتها 0.01 مليـون فدان بنسبـة 0.7٪ وذلك من إجمالي المساحـة المملوكـة للحكومـة القابلة للزراعة عام 2019.