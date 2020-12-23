البورصة تعلق العروض بالجلسة الاستكشافية على سهم " الإسماعلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية"
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:33 ص
نيفين سمير
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علقت البورصة المصرية كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية الإسماعلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 10693 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 2112 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 12898 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 4124 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 1983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 2894 نقطة.
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