البورصة تعلق العروض بالجلسة الاستكشافية على سهم " الإسماعلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية"

علقت البورصة المصرية كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية الإسماعلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 10693 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 2112 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 12898 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 4124 نقطة.