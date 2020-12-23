تعيين 275 شابا وصرف 41 ألف جنيه لـ 19 عامل غير منتظم بجنوب سيناء

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 275 شابًا، منهم شابان من ذوى الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 457 شابأً.


تلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث قامت المديرية بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا، منها 26 ألف جنيه لـ 13 عاملا لمنحة مولود جديد، و5 منح زواج بمبلغ 15 ألف جنيه، ومنحة وفاة 10 آلاف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 41 ألف جنيه لـ 19 عاملا، فضلًا عن تسجيل 139 عاملًا جديدًا على المنظومة.
وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 36 ترخيص أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.


وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 238 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقى 90 شكوى عمالية وتم إتخاذ الاجراءات القانونية لـ 33 شكوى منهم، وتم تسوية 14 شكاوى وديا، و43 شكوي ما زالت تحت البحث.


أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 70 منشأة، وإعادة التفتيش على 151 منشأة، وأسفر عن تحرير 34 محضرًا سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد 5 ندوات للتوعية وإجراء 42 قياس وبحث 4 شكاوى.


وقال: إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.

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