مؤشر سوق البحرين المالي يرتفع 0.11% مع بداية التعاملات

إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.11% رابحاً 1.60 نقطة ليصل إلى مستوى 1494.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 214.4 ألف سهم بقيمة 57.1 ألف دينار بحرينى.

وصعد بسوق البحرين اليومقطاع الصناعة بنسبة نمو 6.28% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.78%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.78% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 1.89%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة بنادر للفنادق، اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2021، لمناقشة وإقرار البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.



