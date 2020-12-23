أسعار الذهب اليوم الإربعاء 23-12-2020 في مصر

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:29 ص
بوابة الفجر
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حافظت اسعار الذهب المحلية في بداية تعاملات اليوم الاربعاء على مستويتها، حيث يترقب المستثمرون اسعار الذهب العالمية التى تشهد تذبذبات سعرية قوية.

 

 

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-12-2020

 

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 815 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 698.5 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 931.5 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6520 جنيهًا.

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