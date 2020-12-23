أستاذ مناهج للثانوية العامة: "لو اعتمدوا على الكتاب المدرسي مش هينجحوا" (فيديو)

Advertisements

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن وزارة التربية والتعليم أوضحت أنه لن يتم حذف أجزاء من المناهج وأن هناك مصادر متعددة لشرح الدروس ومناقشة الطلاب، تتمثل في القنوات الفضائية والمنصات التعليمية بالإضافة إلى بنك المعرفة أكبر مكتبة إلكترونية في الشرق الأوسط، مع منصة التعليم المصري، واسأل المعلم.



وأضاف "شحاتة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هذه المنصات التعليمية توفر للمتعلم وقته، وتجعله قادر على التواصل عبر هذه الوسائل المتعددة من أي مكان، منوهًا بأنه يمكن لأولياء الأمور الدخول على منصة التعليم المصري للوصول لجميع الروابط التي يمكن من خلالها التواصل مع جميع المنصات.



وأكد أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، لـ أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، أن امتحان الثانوية العامة بعيد عن الكتاب المدرسي، معقبًا: "اللي بيخدوا الطلاب في سناتر الدروس الخصوصية لا علاقة له بالامتحانات تمامًا، والله العظيم لا علاقة لها بالامتحان، ولكن الأسئلة والتدريبات على الامتحانات موجودة على المنصات التعليمية الطلاب مش هينجحوا لو اعتمدوا على الكتاب المدرسي".

