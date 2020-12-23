أنشلوتي يعلن غياب خاميس رودريجز عن مواجهة مانشستر يونايتد

أعلن كارلو أنشيلوتي عن غياب الكولومبي خاميس رودريغز عن مواجهة إيفرتون ومانشستر يونايتد غداً الأربعاء، في كأس الرابطة نتيجة لعدم تعافيه من إصابة الساق التي تعرض لها.









وقال المدير الفني لإيفرتون، الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مؤتمر صحافي الثلاثاء "خاميس لن يكون موجوداً معنا في هذه المباراة".









ويعاني إيفرتون أيضاً من غياب البرازيلي آلان، الذي لن يلحق بأي من المباريات الثلاث التي سيخوضها الفريق في فترة أعياد الميلاد.









يذكر أن إيفرتون سيخوض مباراة كأس الرابطة بعد الفوز بآخر ثلاث مباريات له أمام تشيلسي وليستر سيتي وآرسنال.



