مؤشر سوق دبي المالي يربح 4.2 نقطة مع بداية التعاملات

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.17% رابحاً 4.26 نقطة ليصل إلى مستوى 2485.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 32.5 مليون سهم محققة ما قيمته 48.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 734 صفقة لعدد 28 سهماً.









وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.60%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.58%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.07%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.92%.