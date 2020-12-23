نصفها في الأمريكتين.. إصابات كورونا الأسبوعية بالعالم تسجل رقما قياسيا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:28 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت إصابات كورونا الأسبوعية، أعلى مستوى منذ بدء جائحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية.

 

وأوضحت المنظمة العالمية، في تقريرها الوبائي الأسبوعين أن نصف الإصابات في الأمريكتين، مشيرة إلى استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.

 

وكشفت الصحة العالمية، أن الحالات الجديدة زادت 6% أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.

 

وارتفعت الوفيات الجديدة 4 % أو حوالي 79 ألفا في الفترة نفسها.

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