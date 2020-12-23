ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% رابحاً 15.720 نقطة ليصل إلى مستوى 5574.25 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% رابحاً 17.090 نقطة ليصل إلى مستوى 6097.33 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.29% رابحاً 13.170 نقطة ليصل إلى مستوى 4542.72 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.18% رابحاً 8.300 نقطة ليصل إلى مستوى 4618.04 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 111.5 مليون سهم بقيمة 13.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 3836 صفقة









وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.86%، يليه قطاعي المنافع والمواد الأساسية بنسبة 0.73%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.47%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاعي التأمين والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.52%، 0.27%، على التوالي.