ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:25 ص
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% رابحاً 15.720 نقطة ليصل إلى مستوى 5574.25 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% رابحاً 17.090 نقطة ليصل إلى مستوى 6097.33 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.29% رابحاً 13.170 نقطة ليصل إلى مستوى 4542.72 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.18% رابحاً 8.300 نقطة ليصل إلى مستوى 4618.04 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 111.5 مليون سهم بقيمة 13.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 3836 صفقة
وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.86%، يليه قطاعي المنافع والمواد الأساسية بنسبة 0.73%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.47%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاعي التأمين والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.52%، 0.27%، على التوالي.
وجاء سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.85%، يليه سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 12.04%، ثم سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 9.63%، فيما تصدر سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 13.41% يليه سهم شركة أسمنت الهلال بنسبة 9.27%، ثم سهم مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 4.41%.
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