مشتريات" الأجانب "و"العرب" تصعد بمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم مشتريات ا لعرب و الاجانب في محاولة لاقتناص الفرص على الاسهم القوية التى وصلت لمستويات سعرية جاذبة و مرشحة للارتداد منها.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 10693 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 1983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 2894 نقطة.









وإختتمت البورصة المصرية تداولات أمس منتصف الأسبوع على مكاسب جماعية بعد أن قلصت خسائرها الصباحية بمشتريات أجنبية و عربية على أسهم كلا المؤشرين ، لينهى المؤشر الرئيسي على ارتفاع بـ 0.7% عند 10655 نقطة ، فيما أنهى المؤشر السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع بنسبة 0.26% عند 1963 نقطة بالرغم من مبيعات الافراد المصريين إلا أن العرب و الاجانب اتجهوا لاقتناص الفرص على الاسهم القوية التى وصلت لمستويات سعرية جاذبة و مرشحة للارتداد منها ، و الذى جاء بقيم تداول أقل من المتوسط بلغت 1.062 مليار جنيه ، مع حذر المشترى و تراجع البائع التفريط فى أسهمه عند تلك المستويات مع تماسك المؤشرات و التحول للون الاخضر بالنصف الثانى من التداولات و ظهور طلبات على الاسهم ـ



