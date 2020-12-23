مشتريات" الأجانب "و"العرب" تصعد بمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:17 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم مشتريات  العرب و الاجانب في محاولة لاقتناص الفرص على الاسهم القوية التى وصلت لمستويات سعرية جاذبة و مرشحة للارتداد منها.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 10693 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 1983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 2894 نقطة. 


وإختتمت البورصة المصرية تداولات  أمس منتصف الأسبوع على مكاسب جماعية بعد أن قلصت خسائرها الصباحية  بمشتريات أجنبية و عربية على أسهم كلا المؤشرين ، لينهى المؤشر الرئيسي على ارتفاع بـ 0.7% عند 10655 نقطة ، فيما أنهى  المؤشر السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع بنسبة 0.26% عند 1963 نقطة بالرغم من مبيعات الافراد المصريين إلا أن العرب و الاجانب اتجهوا لاقتناص الفرص على الاسهم القوية التى وصلت لمستويات سعرية جاذبة و مرشحة للارتداد منها ، و الذى جاء بقيم تداول أقل من المتوسط بلغت 1.062 مليار جنيه ، مع حذر المشترى و تراجع البائع التفريط فى أسهمه عند تلك المستويات مع تماسك المؤشرات و التحول للون الاخضر بالنصف الثانى من التداولات و ظهور طلبات على الاسهم ـ

وسجلت جلسة أمس أحجام تداول  بحوالي 472 مليون سهم من خلال 41908 صفقة بالتداول على 179 ورقة مالية ربحت منها 78 ورقة و تراجعت 65 جلسة ، فيما ظلت على ثبات 36 ورقة مالية دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 5.645 ,مليار جنيه مسجلا 632.857 مليار جنيه.

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