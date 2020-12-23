"شبورة وأمطار".. الأرصاد تحذر : بدأ الشتاء (فيديو)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:11 ص
رقية جمال
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك شبورة مائية صباحًا على الطرق تقل معها الرؤية الأفقية، لكنها أقل من الأيام الماضية، منوهة بأن الشبورة المائية سوف تستمر خلال الفترة القادمة؛ لكوننا نشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت "إيمان شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن برودة الجو ناتجة عن بدء فصل الشتاء جغرافيًا ورسميًا، وبدء انخفاض درجات الحرارة الصغرى بشكل واضح، وهو نشعر به في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، ولكن مع بداية سطوع الشمس على مدار اليوم يكون الطقس دافئ تمامًا على مدار اليوم.

ونوهت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن اليوم هناك طبقة سحب متغطي معظم أنحاء الجمهورية مع غياب الشمس، قد يُصاحبها أمطار متفرقة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وبعض محافظات الوجه البحري والقاهرة، لكنها غير مؤثرة تمامًا، مع استمرار فرص تساقط الأمطار الخفيفة وغير المؤثرة خلال الأيام القادمة على السواحل الشمالية والوجه البحري، مشددة على أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، موضحة أننا نشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري.

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