ضبط موظف استولى على 350 ألف جنيه بهندسة كهرباء دشنا بقنا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:08 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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ضبطت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، مراجع تحصيل بهندسة كهرباء دشنا، بمحافظة قنا، بتهمة الاختلاس والاستيلاء على المال العام، دون وجه حق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء عاصم الداهش، مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة، والعميد صلاح أبو سحلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، والعقيد حسن الإمام، وكيل الإدارة العامة لمباحث الأموال بجنوب الصعيد، من ضبط محمد.ع 45 عامًا، مراجع تحصيل بهندسة كهرباء دشنا، بتهمة اختلاس والاستيلاء على 350 ألف جنيه، قيمة فواتير الكهرباء، دون تسديدها للدولة.

وتواصل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

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هندسة كهرباء دشنا قنا الفجر اختلاس

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