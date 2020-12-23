حلا شيحة تُشارك جمهورها صورة برفقة والدها وتُعلق:"أغلى شخص"

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تحرص الفنانة حلا شيحة على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشرت حلا شيحة صورة جديدة لها برفقة والدها، وعلقت عليها قائلة:" لا شيء مثل هذه اللحظة مع أغلى شخص".



وفي سياق آخر، شاركت حلا شيحة في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عادل سلطان، بطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد سرحان، جومانا مراد.