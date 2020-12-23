المجلس الأعلى للجامعات فى رحاب جامعة الفيوم

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:01 ص
بوابة الفجر
ريهام على
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صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بأنه من المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للجامعات جلسته الشهرية يوم السبت الموافق 26 ديسمبر 2020 في رحاب جامعة الفيوم برئاسة معالي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور عناية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب، ونواب معالي الوزير والدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات الأفاضل المحترمين رؤساء الجامعات وكافة أعضاء المجلس الأعلى والمختصين من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


وقد صرح الدكتور أحمد جابر شديد، بأنه على هامش الاجتماع سوف يتم افتتاح العديد من المنشآت الجديدة بجامعة الفيوم ومن أهمها مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد ومبنى معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل ومبنى المدرجات المركزية ومبنى ملحق كلية الآداب ومبنى الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني ومركز العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي، ثم يعقب ذلك التوجه إلى منتجع الجامعة السياحي (نورياس) على شاطئ بحيرة قارون لعقد الاجتماع الشهري.


وأعرب سيادته عن ترحيب أسرة جامعة الفيوم بضيوف الجامعة المحترمين، متمنين لهم زيارة موفقة واجتماع مثمر يحقق الأهداف المرجوة استمرارا لمسيرة العطاء والنجاح لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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