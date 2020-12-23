مورينيو: مواجهة ستوك سيتي لن تكون سهلة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:56 ص
بوابة الفجر
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أكد مدرب توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو، إن "مواجهة ستوك سيتي المنتمي للدرجة الثانية في كأس الرابطة لكرة القدم لن تكون سهلة مع سعيه لبلوغ الدور قبل النهائي".


وتجنب توتنهام ونيوكاسل يونايتد مواجهة خالصة بين فريقين من الدوري الممتاز مثل أرسنال الذي سيلعب مع مانشستر سيتي وإيفرتون الذي سيستضيف مانشستر يونايتد هذا الأسبوع.


وقال مورينيو إنه "يعرف تماماً مدى خطورة ستوك الذي تحسن مستواه بعد موسمين من المعاناة منذ هبوطه من الدوري الممتاز ويحتل حاليا المركز السابع في الدرجة الثانية".


وقال مورينيو للصحافيين اليوم الثلاثاء "باتت الفوارق ضئيلة بين الدرجة الثانية والدوري الممتاز.


"أصبحت الفرق قوية جداً وتملك لاعبين ومدربين على أعلى مستوى".


وتابع "مواجهة ستوك وأيضا مباراة نيوكاسل أمام برنتفورد لن تكون سهلة إنها بطولة يصعب الفوز بها ويتعين علينا الفوز بثلاث مباريات لحصد لقبها. لكننا سنواصل العمل وفق خطتنا في بداية الموسم والتركيز على الفوز دائما بالمباراة التالية".


وتصدر توتنهام الدوري في وقت سابق هذا الشهر، لكنه حصل على نقطة واحدة من آخر ثلاث مباريات ليتراجع للمركز السادس ويتطلع مورينيو للفوز بلقب كأس الرابطة للتعويض.


وفاز المدرب البرتغالي بلقب كأس الرابطة أربع مرات لكن توتنهام لم يفز به منذ 2008، والذي كان آخر ألقابه.


وسيتبع مورينيو سياسة المناوبة بين اللاعبين قائلا إنه سيلعب بمزيج من الأساسيين واللاعبين الذين شاركوا في الدوري الأوروبي.
وقال المدرب "بعض اللاعبين يحتاجون للعب ويستحقون المشاركة".

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