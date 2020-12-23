الزمالك يبلغ مصطفى محمد بالموافقة على احترافه الخارجي في هذا الموعد!

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:14 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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وافق مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك، على رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، للاحتراف الخارجي.

رحيل مصطفى محمد عن الزمالك
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن موافقة مسؤولي القلعة البيضاء، على فكرة رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض للإحتراف الخارجي.

وكان مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد تلقى العديد من العروض في الفترة الأخيرة، كان آخرها عرض نادي سانت إيتيان الفرنسي.

وتضمن عرض النادي الفرنسي حصول الزمالك على مقابل 2.5 مليون يورو، أى ما يزيد على 48 مليون جنيه مصري، مقابل رحيل مصطفى محمد.

من جانبه أبلغت إدارة الكرة بنادي الزمالك مهاجم الفريق الكروي الأول مصطفى محمد، بالسماح له بالرحيل عقب المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو 2021.

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد شارك مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في 50 مباراة، نجح في تسجيل 18 هدفا، وصنع 4 آخرين.

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