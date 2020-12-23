إقالة مدير الكرة في ماينز الألماني وشكوك حول مصير المدرب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:52 ص
بوابة الفجر
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أعلن نادي ماينز المتعثر في الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء رحيل مدير الكرة روفين شرودر "بعد فسخ عقده بشكل ودي".

وقال شرودر في بيان عبر حساب ماينز على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي "لدي شعور بأنه من الأفضل للنادي ولي أن يتم إفساح المجال حتى يتمكن ماينز من إعادة تنظيم نفسه".

وتحوم الشكوك حول مصير المدير الفني يان موريتز ليشت.

وقال شتيفان هوفمان الرئيس التنفيذي لماينز في مؤتمر صحفي لدى سؤاله حول مصير ليشت "لا يمكننا الإجابة على هذا السؤال في الوقت الحالي".

ويحتل ماينز المركز الثاني من القاع بجدول ترتيب البوندسليجا برصيد ست نقاط جمعها من انتصار وحيد وثلاثة تعادلات وتسع هزائم.

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