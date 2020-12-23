محمد سامي عن منتقدي وضع اسمه بأفيش مسلسل زوجته: "أي حد بيتكلم في الحاجات دى غيران منها "

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:51 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


تعرض المخرج محمد سامي لهجومًا شديدًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وضع اسمه على البرومو الخاص بمسلسل "لؤلؤ"، كمشرف على الإخراج والتأليف.

وقال محمد سامي خلال مقابلته في برنامج "The insider"، :" محمد عبد السلام مخرج مساعد ليا من 6 سنين، واللى عايز ينظر على الجانب الإيجابي هيقول بقدم مخرج متميز للجمهور، والجانب السلبي هيقول أنا بشرف ليه".

وأشار محمد سامي أن هذا الأمر لايخص الجمهور بل يخص الشركة المنتجة والبطلة والصناع فقط، مُضيفًا:"الجمهور بيتفرج ومش بيتابع الأسماء المكتوبة، وأي حد يتكلم في الحاجات دى غيران منها".

مسلسل "لؤلؤ" من تأليف زينب عزيز، وإخراج محمد عبدالسلام، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل".

أخبار تهمك

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 18 ساعة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 9 ساعات

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مبروك عطية: حديث "أبغض الحلال عند الله الطلاق" ليس صحيحًا

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يخطط للتخلص من الصفقة الفاشلة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

نجم الزمالك ينفجر في وجه إدارة القلعة البيضاء

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

شروط تعجيزية لتجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بطلها جيرالدو

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

مظهر شاهين يشن هجومًا ناريًا على "كريمة": "زوجتي خط أحمر" شذذ

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ يومين

الأهلي يستهدف التعاقد مع «قاذفة الأهداف»

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:35 ص

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

مظهر شاهين يشن هجومًا ناريًا على "كريمة": "زوجتي خط أحمر" شذذ

08:28 ص

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

08:31 م

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

12:14 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن