محمد سامي عن منتقدي وضع اسمه بأفيش مسلسل زوجته: "أي حد بيتكلم في الحاجات دى غيران منها "

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تعرض المخرج محمد سامي لهجومًا شديدًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وضع اسمه على البرومو الخاص بمسلسل "لؤلؤ"، كمشرف على الإخراج والتأليف.



وقال محمد سامي خلال مقابلته في برنامج "The insider"، :" محمد عبد السلام مخرج مساعد ليا من 6 سنين، واللى عايز ينظر على الجانب الإيجابي هيقول بقدم مخرج متميز للجمهور، والجانب السلبي هيقول أنا بشرف ليه".



وأشار محمد سامي أن هذا الأمر لايخص الجمهور بل يخص الشركة المنتجة والبطلة والصناع فقط، مُضيفًا:"الجمهور بيتفرج ومش بيتابع الأسماء المكتوبة، وأي حد يتكلم في الحاجات دى غيران منها".



مسلسل "لؤلؤ" من تأليف زينب عزيز، وإخراج محمد عبدالسلام، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل".