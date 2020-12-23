سحب متوسطة وأمطار خفيفة.. اعرف تفاصيل حالة الطقس

كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس، مشيرة إلى أن هناك استقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجارى، حيث تشهد البلاد اليوم طقس دافئ أثناء ساعات النهار .





وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة لبرنامج "صباح البلد"، إن هناك طبقة سحب متوسطة وعالية تغطي معظم أنحاء الجمهورية قد يصاحبها أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا والقاهرة، أما درجات الحرارة فتكون حول معدلاتها في هذا الوقت من العام.



