سحب متوسطة وأمطار خفيفة.. اعرف تفاصيل حالة الطقس

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:33 ص
بوابة الفجر
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كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس، مشيرة إلى أن هناك استقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجارى، حيث تشهد البلاد اليوم طقس دافئ أثناء ساعات النهار .

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة لبرنامج "صباح البلد"، إن هناك طبقة سحب متوسطة وعالية تغطي معظم أنحاء الجمهورية قد يصاحبها أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا والقاهرة، أما درجات الحرارة فتكون حول معدلاتها في هذا الوقت من العام.

ومن جهتها، أكدت الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقسًا معتدلًا نهارًا مصحوبًا بشبورة مائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة وتنشط على السواحل الغربية وبارد ليلًا.

وأعلنت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، شديد البرودة ليلًا، دافئ نهارًا على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، بارد ليلًا.

وتتوقع الأرصاد أن يسود البلاد أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 
العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
الإسكندرية 19 13
وادى النطرون 20 14
طنطا 20 12
شبين الكوم 20 13
دمنهور 19 13
بلطيم 20 14
مطروح 18 12
السلوم 18 12
سيوة 19 09
بورسعيد 20 15
دمياط 19 14
الزقازيق 20 13
المنصورة 20 12
الإسماعيلية 21 11
السويس 21 12
العريش 20 12
رفح 20 12
راس سدر 21 12
نخل 19 04
نويبع 24 18
طابا 18 11
كاترين 20 05
الطور 22 13
شرم الشيخ 25 15
الغردقة 25 16
مرسى علم 24 15
الفيوم 21 10
بنى سويف 21 10
المنيا 22 08
الأقصر 26 11
أسوان 27 12
إدفو 27 12
أبو سمبل 26 12
الوادي الجديد 26 08
شلاتين 28 18
أبو رماد 27 18
حلايب 26 19
رأس حدربة 27 19

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