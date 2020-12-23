انهيار عقار مبني بالطوب اللبن في دشنا والأجهزة الأمنية تحول انتشال جثمان شخص بقنا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تحاول الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من انتشال شخص، تحت أنقاض عقار مبني بالطوب اللبن في قرية نجع العجمي في مركز دشنا، بمحافظة قنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابو المجد، إخطارًا بمحاولة قوات الحماية المدنية من انتشال شخص، تحت أنقاض عقار مبني بالطوب اللبن في قرية نجع العجمي في مركز دشنا، بمحافظة قنا.

جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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