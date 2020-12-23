فصل التيار الكهربائي عن 13 قرية بكفر الشيخ

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، إنقطاع التيار الكهربائي عن 13 قرية تابعة لمركز الحامول اليوم الأربعاء لمدة 8 ساعات.

وأضافت الوحدة المحلية، في بيان، أن قطع التيار يأتي لتحسين شبكة الجهد المتوسط بالقري المتأثرة بالقطع حيث سيبداء فصل التيار من الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

و القرى المتأثرة بقطع التيار هي، " قرية 77، وقرية 76، وقرية 12، وقرية المنصور، وقرية أبو غنام، وقرية جزيرة الورد، وقرية المضرب، وقرية 75، وقرية 16، وقرية 17، وقرية 69، وقرية المنصور، وقرية بركات.

وناشدت الوحدة المحلية المستشفيات والمنشآت الصحية، والمخابز والمدارس، بأخذ التدابير اللازمة أثناء فترة انقطاع التيار الكهربائي.

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