الأرصاد تكشف عن كواليس حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

نقدم لكم متابعي "الفجر" كواليس حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق23 ديسمبر 2020 ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات ومدن مصر.





حالة الطقس

أكدت الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقسًا معتدلًا نهارًا مصحوبًا بشبورة مائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة وتنشط على السواحل الغربية وبارد ليلًا.





وأعلنت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، شديد البرودة ليلًا، دافئ نهارًا على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، بارد ليلًا.





وتتوقع الأرصاد أن يسود البلاد أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع أ مطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

الإسكندرية 19 13

وادى النطرون 20 14

طنطا 20 12

شبين الكوم 20 13

دمنهور 19 13

بلطيم 20 14

مطروح 18 12

السلوم 18 12

سيوة 19 09

بورسعيد 20 15

دمياط 19 14

الزقازيق 20 13

المنصورة 20 12

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 12

العريش 20 12

رفح 20 12

راس سدر 21 12

نخل 19 04

نويبع 24 18

طابا 18 11

كاترين 20 05

الطور 22 13

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 21 10

بنى سويف 21 10

المنيا 22 08

الأقصر 26 11

أسوان 27 12

إدفو 27 12

أبو سمبل 26 12

الوادي الجديد 26 08

شلاتين 28 18

أبو رماد 27 18

حلايب 26 19

رأس حدربة 27 19