الأرصاد تكشف عن كواليس حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:13 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements
نقدم لكم متابعي "الفجر" كواليس حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق23 ديسمبر 2020 ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس
أكدت الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقسًا معتدلًا نهارًا مصحوبًا بشبورة مائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة وتنشط على السواحل الغربية وبارد ليلًا.

وأعلنت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، شديد البرودة ليلًا، دافئ نهارًا على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، بارد ليلًا.

وتتوقع الأرصاد أن يسود البلاد أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 
العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
الإسكندرية 19 13
وادى النطرون 20 14
طنطا 20 12
شبين الكوم 20 13
دمنهور 19 13
بلطيم 20 14
مطروح 18 12
السلوم 18 12
سيوة 19 09
بورسعيد 20 15
دمياط 19 14
الزقازيق 20 13
المنصورة 20 12
الإسماعيلية 21 11
السويس 21 12
العريش 20 12
رفح 20 12
راس سدر 21 12
نخل 19 04
نويبع 24 18
طابا 18 11
كاترين 20 05
الطور 22 13
شرم الشيخ 25 15
الغردقة 25 16
مرسى علم 24 15
الفيوم 21 10
بنى سويف 21 10
المنيا 22 08
الأقصر 26 11
أسوان 27 12
إدفو 27 12
أبو سمبل 26 12
الوادي الجديد 26 08
شلاتين 28 18
أبو رماد 27 18
حلايب 26 19
رأس حدربة 27 19

أخبار تهمك

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 14 ساعة

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بطلها جيرالدو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يخطط للتخلص من الصفقة الفاشلة

منذ ساعة و 28 دقيقة

نجم الزمالك ينفجر في وجه إدارة القلعة البيضاء

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ حوالي 20 ساعة

مظهر شاهين يشن هجومًا ناريًا على "كريمة": "زوجتي خط أحمر" شذذ

منذ ساعة

الأهلي يستهدف التعاقد مع «قاذفة الأهداف»

منذ حوالي 10 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ يوم

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 13 ساعة

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ حوالي 14 ساعة

شروط تعجيزية لتجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال

منذ ساعتين و 54 دقيقة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:35 ص

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

مظهر شاهين يشن هجومًا ناريًا على "كريمة": "زوجتي خط أحمر" شذذ

08:28 ص

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

12:14 ص

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن