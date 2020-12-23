محمد صبحي:"من حق جمهوري أن أعمل من أجله حتى آخر يوم في حياتي"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:17 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أوضح الفنان محمد صبحي أن الجمهور له فضل كبير عليه، ومن واجبه تجاهم أن يعمل من أجلهم حتى آخر لحظة في حياته، وذلك
من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب محمد صبحي منشورًا قال فيه: "من حق جمهورى أن أعمل من أجله حتى آخر يوم فى حياتى، ومن حقه أيضًا أن أقدم أعمالا تحترم عقله وتساهم فى بناء القيم وليس هدمها".


وكان الفنان محمد صبحي قد أقام مؤخرًا احتفالية ٥٠ سنة فن والتي قام فيها بتكريم زملائه الفنانين منحهم جائزة على وجهه، قد تعرض مؤخرًا لهجوم شديد من قبل الجمهور بشأن تلك الهدية التي قام بمنحها لهم.

ورد الفنان محمد صبحي على ذلك الهجوم من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج"90 دقيقة" :"أنه لم يسمع عن أى تعليقات مما قيل ضد حفلة التكريم، وأنها كتيبة مجهزة ضده وضد غيره وأن الحفلة ستذاع على قناة المحور حصريًا وأنه يفخر بهذا التمثال وأن هذا التمثال كان آخر تمثال للنحات جمال السجينى قبل وفاته، الفكرة أنني أردت أن يعلم أولاد الفنانين أن يعلموا من الذى كرم آباءهم".

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