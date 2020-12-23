مصادر دبلوماسية روسية: موسكو لا تتوقع "أي شيء جيد" من إدارة بايدن

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:24 ص
جو بايدن
جو بايدن
وكالات
Advertisements

قالت مصادر دبلوماسية روسية، اليوم الأربعاء، إن موسكو لا تتوقع "أي شيء جيد" من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.


وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

           

وحسم بايدن، ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

           

ويذكر أن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

 

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسكو روسيا بادين ادارة بايدن

أخبار تهمك

نجم الزمالك ينفجر في وجه إدارة القلعة البيضاء

منذ حوالي 11 ساعة

مظهر شاهين يشن هجومًا ناريًا على "كريمة": "زوجتي خط أحمر" شذذ

منذ ساعة

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

شروط تعجيزية لتجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة جديدة في الأهلي بطلها جيرالدو

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطط للتخلص من الصفقة الفاشلة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ يوم

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يستهدف التعاقد مع «قاذفة الأهداف»

منذ حوالي 10 ساعة

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ حوالي 20 ساعة

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 15 ساعة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

روحاني: على الإدارة الأمريكية الجديدة التعويض عن أخطاء ترامب

تعليق وزير الخارجية البريطاني على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية

الكرملين: بوتن ينتظر صدور نتيجة رسمية للانتخابات الأميركية لتهنئة الفائز

المبعوث الأمريكي لإيران: إدارة ترامب ستواصل حملة الضغط على طهران

ترامب على "تويتر": لقد فزت بالانتخابات

ترامب عبر "تويتر": ربحت الانتخابات!

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:35 ص

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

مظهر شاهين يشن هجومًا ناريًا على "كريمة": "زوجتي خط أحمر" شذذ

08:28 ص

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

12:14 ص

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن