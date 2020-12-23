الأرصاد الجوية تكشف عن مناطق سقوط الأمطار والظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:52 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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الأرصاد الجوية تكشف عن مناطق سقوط الأمطار والظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل

كشقت هيئة الأرصاد الجوية، عن مناطق سقوط الأمطار والظواهر الجوية الموقعة بداية من اليوم الأربعاء وحتى الإثنين المقبل

حالة الطقس اليوم الأربعاء:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- أمطار أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.
- شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس يوم الخميس
- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- أمطار أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.
- شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس يوم الجمعة:
- شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس يوم السبت:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.
- أمطار خفيفة إلى متوسط على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
- شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس يوم الأحد:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على سلاسل جبال البحر الأحمر وعلى فترات متقطعة.
- شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس يوم الإثنين:
- شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.​

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