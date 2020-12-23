الأرصاد الجوية تكشف عن مناطق سقوط الأمطار والظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل





كشقت هيئة ا لأرصاد الجوية، عن مناطق سقوط الأمطار والظواهر الجوية الموقعة بداية من اليوم الأربعاء وحتى الإثنين المقبل





حالة الطقس اليوم الأربعاء:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- أمطار أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





حالة الطقس يوم الخميس

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- أمطار أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





حالة الطقس يوم الجمعة:

- شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





حالة الطقس يوم السبت:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.

- أمطار خفيفة إلى متوسط على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





حالة الطقس يوم الأحد:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على سلاسل جبال البحر الأحمر وعلى فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





حالة الطقس يوم الإثنين:

- شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.​