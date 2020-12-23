جامعة حلوان تعلن عن أسماء أمناء اللجان والأمناء المساعدين بانتخابات الاتحادات الطلابية 2020 -2021







وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية:على منصور عبد الفتاح، وسام ياسر عنتر، عبد المنعم أحمد عبد المنعم، عمر أحمد عبد الحميد، سندس محسن محمد، أحمد عبدالله إبراهيم، جنات الله محمد محمد.



كلية الخدمة الاجتماعية أمناء اللجان: ماركو فؤاد إمبابى، أحمد نبيل عوض، إسراء حازم محمد، مها محمود أحمد، مصطفى عاطف عبد الغفار، ندى نبيل فؤاد، مؤمن محمد محمود.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: فرح أيمن السيد، أحمد صالح محمد، مريم ميلاد حكيم، نورا رضا أحمد، هاجر حسن محمد، نورهان متولي عبد الفتاح، يوستينا هانى سمير.



كلية العلوم أمناء اللجان: إسلام سمير أبو العنين، سمير محمد سمير، إسلام أحمد عبد العال، رنا محمد جابر، جوزيف عايد فارس، مى ناصر عبد التواب، محمود إيهاب فريد.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: عبدالله عصام معوض، محمد أحمد شافعى خالد حسن سعيد، أحمد مصطفى محمود، مصطفى عصام جابر، أحمد جمال عبد الفتاح، محمد رمضان فارس.



كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أمناء اللجان: هشام هانى محمود، محب معتز محب، عبد الرحمن حسين محمود، نوران محمد أحمد، محمد محمود فهمى، داليا احمد لطفي، جنة هشام يحيى.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: لارا رابح حمدي، آيه الله محمد طه، محمد إسماعيل محمد، روان عبد السلام صالح، سلمى مصطفى حسن، نور الدين أشرف عبد الفتاح، مارينا عزت لويز.



كلية التمريض أمناء اللجان: ياسمين على محمود، فهمى سلامة فهمي، حسن سامي حسن، دنيا ابراهيم رجب، أحمد عبد العظيم على، شاهندا عماد محمد، إسلام محمد فراج.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: آية أنور عبد القوى، أحمد رجب إبراهيم، أحمد شحاتة أحمد، آلاء محى الدين محمد، أحمد مجدى عبد العظيم، محمود محمد إبراهيم، محمد خالد فتحى.



كلية الصيدلة أمناء اللجان: مى طارق محمد، منار عادل إبراهيم، عبد الرحمن مصطفى، بسام شرقاوى أحمد، محمد عبد المجيد محمد، هاجر ممدوح محمد، عمار ياسر عبدالله.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: أحمد عيد عبد النبى، عبد الغفار شوقى عبد الغفار، أحمد عادل عبد المحسن، محمد إبراهيم سلامة، مروة أسامة السيد، كريم أحمد محمد، علياء عاطف عبد الهادى.



كلية الطب أمناء اللجان: على السيد على، محمد جمال شعبان، مصطفى أحمد سيد، عمر محمد حافظ، أمانى رفعت على، سلام محمد محمد، مايا مجدى حلمى.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: رحمة محمود أحمد، رؤى محمد أحمد، أحمد عبد العزيز احمد، زينب السيد إبراهيم، مصطفى أحمد خليفة، أروى أنور محمد، أمنية اسامة عبد اللطيف.



كلية هندسة حلوان أمناء اللجان: محمد مجدى جابر، محمد أيمن عبد المجيد، أحمد وليد محمد، عمرو ممدوح عكاشة، عبد الرحمن عصام الدين فهمى، أحمد جمال صابر، مصطفى أشرف حسين.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: أحمد راشد محمد، محمد أسامة محمد، طه ندا محمد، غادة محمد يس عبد الظاهر، محمد سيد أحمد، سيادة إبراهيم فرج، محمود أحمد جابر.



كلية الاقتصاد المنزلي أمناء اللجان: سلمى نبيل مبارك، إيمان محمد السيد، يوسف عماد على، مروة وحيد رشدى، أدهم دسوقي عبد العظيم، هويدا مجدى جمعة، أحمد عادل احمد.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: مي ياسر حسن، خلود محمد ابراهيم، فاطمة محمود حسن، شيماء خالد عبد الشافى، غادة محمد سيد، حازم مجدى عبد العظيم، وليد عبد الرؤوف عبد السلام.



كلية التكنولوجيا والتعليم أمناء اللجان: مهاب أحمد محمدى، أحمد عمرو محمد، محمد إبراهيم سعد، آيه عصمت محمد، محمود محمد على، محمد إبراهيم على، هالة علام أحمد.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: إسراء سامى جمال، نورهان إبراهيم مصطفى، إسلام لطفى جمعة، محمدى رضا محمدى، محمد إبراهيم صبحى، محمد أحمد على، محمد مسعد محمد.



كلية التربية الرياضية للبنين أمناء اللجان: كرم محمد كرم، احمد عبد اللطيف محمد، محمد نور الدين محمود، زياد ايهاب فاروق، عبد الرحمن تاج الدين عز الدين، إسلام وليد عبد الغفار، أحمد ناصر عثمان.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: إسلام محمد السيد، أحمد محمد عبد الله، محمد على أحمد، طلال أحمد على، عبدالله أحمد صلاح الدين، محمد عصام علي، زياد علاء الدين محمود.



كلية التربية الرياضية للبنات أمناء اللجان: منة الله أيمن إبراهيم، رضوي شاكر أحمد، دعاء مصطفى عبد المنعم، نورهان سيد حنفي، نوران مصطفى رزق، ميار خالد لطفي، آيه شاهين هني.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: نورا جمال محمد، سلمى عربي حبيب، سهيلة عصام جمعة، حبيبة جمال الدين بكر، شمس ياسر محمد، داليا حسن عطية، هاجر خالد محمد.



كلية السياحة والفنادق أمناء اللجان: أحمد شريف سمير، أحمد نبيل حسنين، أحمد جمال خليل، جوهانا وليد راغب، أندرو ماهر سمير، آلاء أحمد إبراهيم، روان خالد محمود.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: حازم كامل محمد، مريم مدحت نجيب، عبد الرحمن سمير أحمد، صفوة محمد خالد، شروق مصطفى سيد، سيف احمد يس، زياد سليمان احمد.



كلية التربية الموسيقية أمناء لجان: ندى سامح سعيد، أحمد مجدي حمزة، مهاب رجب مصطفى، داليا ربيع صلاح، سندرين سامح سعد، أمجد ميمى نجيب، ندى محمد عبد المنعم.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: هايدى عثمان أحمد، يوسف عماد يحيي، محمد مصطفى أحمد، محمد ناجى محمد، سيمون هاني رشدى، سراج علاء الدين مصطفى، محمد مجدى محمود.



كلية التربية الفنية أمناء اللجان: منة الله عبد الحفيظ محمود، عمر محمود عبد العزيز، نورهان علاء فتحى، أمنية أحمد فتحى، ريهام عماد كمال، عبد القدوس رأفت ابراهيم، سارة اسامة سعد.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: ريم محمود عبد الدايم، أروى عاطف شاهين، ريم زكى جبيلى، روان محمد هشام، رؤى السيد عبد الجواد، فرح خالد محمد، زينب حسام الدين مصطفى.



كلية الفنون الجميلة أمناء اللجان: بيتر اسحق انيس، مردين ياسر ابراهيم، علا طارق عيد، خلود محمد محمد، إسراء خالد فاروق، آلاء أيمن السيد، آلاء محمد على.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: سلمى أيمن محمود، نادين عبد الحليم السيد، محمد مجدى محمد، إسراء أحمد عبد الحليم، حمزة طارق عبد المنعم، ميار عيد شديد، عبد المجيد خالد عبد المجيد.



كلية هندسة المطرية أمناء اللجان: مصطفى محمد السيد، أحمد سمير طه، محمد عبد العليم محمد، مؤمن محمد مرسى، أحمد محمد محمود، أحمد يحيى أحمد، أحمد ياسر السعيد.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: أحمد ناصر عبد الفتاح، محمد ناجح عبد العزيز، يحيى إسلام محمد، مريم محمد إبراهيم، سلمى الصاوى الصاوى، أحمد رأفت سراج، محمود محمد محمود.



كلية الفنون التطبيقية أمناء اللجان: حبيبة أحمد عبد الرحمن، زياد وائل طوسون، ضحى محمد هاني، يوستينا رومانى رزق، عبد الرحمن محمد عبدالرحمن، مروان أحمد سليمان، دينا محمد السيد.

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: سكينة محمد السيد، ساندى سمير ويصا، مصطفى سيد عبده، ياسمين نبيل فوزى، مي سلامة حمدى، دنيا أحمد خطاب، سلمى أحمد عبد الرحمن.



هذا ويتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات اليوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020.



وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2020-2021 من الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، والأستاذة الدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق عضوا، والأستاذة الدكتورة ميرفت محمد سالم مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوا، والطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوا، والطالب أحمد السيد أحمد الطالب بكلية التمريض عضوا.







أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أسماء أمناء اللجان والأمناء المساعدين على مستوى الكليات بانتخابات الاتحادات الطلابية 2020 -2021.أوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم أن الانتخابات الطلابية تسهم في تحفيز الطلاب على المشاركة السياسية وتعزيز دورهم في الأعمال التطوعية والأنشطة الطلابية المختلفة على مدار العام الجامعي، مؤكدا أن الجامعة حرصت على اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة مع بداية ماراثون الانتخابات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأعلن الأستاذ الدكتور حسام رفاعى عن أسماء أمناء اللجان والأمناء المساعدين على مستوى الكليات بانتخابات الاتحادات الطلابية 2020-2021:كلية الآداب أمناء اللجان ( الأسر، الفنية، الرياضية، الثقافية، الجوالة، الاجتماعية، العلمية): ريم عباس محمد، آلاء عبد القادر ابراهيم، عبد الله خالد حسين، فاطمة حسين خليل، محمد سمير محمد، منة الله سيد محمد، محمود ثابت شمندى.وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: شرف الدين أشرف عبد الفتاح، شروق محمد عبد الرشيد، محمد خليفة عبد المجيد، حسام الدين حمدى عبد القادر، حبيبة إبراهيم محمد، سلمى حمدى عبد الوهاب، إسراء ربيعى شوقى.كلية الحقوق أمناء اللجان: دنيا أسامة محمد، منار سيد محمد، أحمد محمد جمال، محمد سيد روبي، مصطفى محمد عزت، عصام الدين محمد، عمر محمد الحسين.وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: هدير سيد عبد العاطى، ياسمين عادل عيسى، أمير ناصر أمير، مجدى أحمد محمود، رضوى خالد السيد، بسنت محمد محمد، هاجر ابراهيم سعيد.كلية التجارة وإدارة الأعمال أمناء اللجان: عمر تقي حبشى، عمرو محمد جودة، عبد الرحمن عامر جلال، محمد سامى محمد، عبد الرحمن حمدى محمد، عادل مجدى محمد، احمد عيد عبد الله.وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: سلمى إبراهيم حامد، محمد علاء الدين محمد، محمد إبراهيم بدرى، نورهان عادل السيد، عمر حمدى محمد، محمد على محمد، محمد أحمد يوسف.كلية التربية أمناء اللجان: هبه حسين محمد، حبيبة أحمد محمد، محمد إبراهيم عبد الحليم، فاطمة الزهراء بدوى عبد العال، حبيبة أسامة فاروق، يارا هانى كمال، فاطمة إسلام محمد.