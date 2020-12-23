رئيس جامعة القاهرة: تحويل مستشفى الفرنساوي مع مستشفى الباطنة لعزل

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:59 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع حالة الطواريء بجميع مستشفيات الجامعة، وتحويل مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" بكامل طاقته لمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والتمريض والعاملين والعمال بجامعة القاهرة، اعتبارًا من اليوم، وذلك إلى جانب مستشفى الباطنة المخصصة أيضًا بالكامل للعزل.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن تجربة جامعة القاهرة في تحويل مستشفى الفرنساوي سابقًا إلى مستشفى عزل مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، كانت تجربة ناجحة وفاقت في معدلات تعافي حالات الإصابة المعدلات الدولية.

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة حريصة على سلامة العاملين بها، متمنيًا السلامة للجميع وأن لا يصاب أحد من منسوبي الجامعة بفيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور الخشت، أعلن في وقت سابق، أنه يجرى تجهيز قسم للعزل بمستشفى الفرنساوي، طبقًا للاتجاه الدولي بتخصيص أقسام للعزل بالمستشفيات، موضحًا أن قسم العزل سيكون منفصلا تماما بمسارات خاصة وبعيدة عن المسارات الأخرى، مع فاصل دورين خاليين تماما ومغلقين بين قسم العزل والأقسام الأخرى، مع مراعاة الكود العالمي في ذلك، وبعد ازدياد معدل انتشار الجائحة قرر رئيس جامعة القاهرة تحويل المستشفى بالكامل للعزل.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن اختيار مستشفى الفرنساوي للعزل جاء بناء على خطة مدروسة وضعها متخصصون.

يذكر أن مستشفى الفرنساوي صرح طبي عملاق يضم 18 غرفة عمليات منها 14 غرفة مخصصة لإجراء الجراحات في التخصصات المختلفة، وبها عدد 2 غرفة عمليات ملحقة بالطواريء وهي مخصصة لإجراء العمليات الطارئة، وأضيف إليها مؤخرًا عمليات اليوم الواحد، كما يوجد بها عدد 2 غرفة عمليات بالدور التاسع مخصصة لجراحات النساء والتوليد، بالإضافة إلى وحدات التعقيم.

كما يضم مستشفى الفرنساوي عدد 9 رعايات مركزة بإجمالي عدد أسره 124 سرير في مختلف التخصصات والتي تشمل: رعاية السكتة الدماغية - رعاية أمراض الكبد والغيبوبة الكبدية - رعاية ما بعد العمليات الجراحية - رعاية أمراض القلب - رعاية جراحة القلب - رعاية مرضى الأمراض الصدرية - رعاية الأطفال المبتسرين - رعاية جراحة القلب والصدر للأطفال.

ويقدم مستشفى الفرنساوي العديد من الخدمات الطبية المختلفة في أقسام متعددة منها: الطواريء والإستقبال - الأشعة والتصوير الطبي - المعامل المركزية - العيادات الخارجية - الفحص الشامل - بنك الدم - العلاج الطبيعي - علاج السموم - مناظير الجهاز الهضمي والكبد والقنوات المرارية - قسطرة القلب - الغسيل الكلوي - زراعة الكلى - مكافحة العدوى - الصيدليات - التغذية الوريدية - الصيدلة الإكلينيكية.

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