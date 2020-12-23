العراق يستعين بـ3 آلاف عنصر أمني لحماية البعثات الدبلوماسية والمنشآت الحيوية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:36 ص
قوات عراقية
قوات عراقية
وكالات
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قررت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، الاستعانة بـ3 آلاف عنصر أمني لحماية البعثات الدبلوماسية والمنشآت الحيوية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، فكك جهاز الأمن الوطني العراقي، شبكة إرهابية واعتقال 5 من عناصرها في عملية أمنية شمال بغداد.

 

وأصدر جهاز الأمن الوطني، بيانًا ذكر فيه أنه شرع  في الأيام القليلة الماضية بتنفيذ عملية "رعد الليل" التي اتسمت بالدقة الاحترافية العالية وتمكنت من الإطاحة بشبكة إرهابية قامت بالعديد من الأعمال الإجرامية تمثلت بالتعرض للأجهزة الأمنية وتفجير العبوات الناسفة التي راح ضحيتها العشرات من أبناء الوطن من المدنيين والعسكريين.

 

وقال جهاز الأمن الوطن العراقي، أن العملية" أسفرت عن تفكيك إحدى مفارز العبوات الناسفة في ديوان الجند، العاملة في قاطع شمال بغداد ضمن ما يسمى ولاية العراق الإرهابية، إذ تمكنت مفارز الجهاز من إلقاء القبض وفق مذكرات قضائية على خمسة عناصر في قضاء الطارمية  تولوا مناصب  /شرعي المفرزة، وآمر المفرزة، والناقل ، ومسؤول الدعم اللوجستي، وجنديان.

 

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قوات أمن عراقية عناصر أمنية حماية البعثات العراق

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