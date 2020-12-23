توم هانكس يعلن تلقيه للقاح كورونا بعد أن يتلقاه كافة المحتاجين له

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:35 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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توم هانكس يعلن تلقيه للقاح كورونا بعد أن يتلقاه كافة المحتاجين له

تحدث النجم توم هانكس لمتابعيه في فيديو جديد كشف من خلاله عن سعادته بتوفر لقاح كورونا الجديد، ودعى الجميع لتلقيه للحفاظ على سلامتهم.
ونقلت صحيفة ديلي ميل الفيديو الذي تحدث خلاله توم هانكس عن اللقاح وأكد أنه وزوجته سيكونا اخر من يتلقاه بعد ان يتأكدا من أن كافة المحتاجين له قد تلقوه بالفعل.
وكان النجم توم هانكس من نجوم هوليوود الكبار الذين تعرضوا للاصابة بكورونا بالفعل وشفوا منه.

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