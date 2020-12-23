فارون دهوان يتألق في ثاني اغنيات فيلمه الجديد Coolie No 1

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:33 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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ظهر النجم الهندي فارون دهوان في فيديو كليب ثاني الاغنيات التي يتم طرحها من فيلمه الجديد Coolie No 1، وهو النسخة الحديثة من فيلم كلاسيكي يحمل العنوان نفسه.
ونقل موقع انديا توداي، الاغنية التي ظهر بها فارون والى جانبه نجمة الفيلم الشابة سارة علي خان، والأغنية ايضا تعتبر نسخة حديثة من اغنية كلاسيكية.
وطرحت الاغنية بنسختها الجديدة بعنوان Mirchi Lagi Toh، وتطرح ضمن احداث الفيلم الجديد.

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