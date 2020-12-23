أحمد أمين: أنا ضد تصنيف الممثل في أي خانة فنية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:54 ص
بوابة الفجر
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أكد الفنان أحمد أمين، أنه كممثل ضد التصنيف أصلًا في أي خانة فنية، ولا يحب الحصر في نوعية معينة، ومع التنوع جدا، وهناك قاعدة أضعها أمامي وهي أن البطل دائمًا هو القصة.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه لو كانت القصة جادة كان البطل جادا واستطاع الإقناع، وإن كانت القصة كوميدية ‏وبها مواقف ساخرة، سيتمكن الممثل من الإضحاك. ولهذا فلا يوجد تصنيف من الأساس وإنما القصة وكيفية تناولها للأحداث.‏ 

وأكد من جانبه أن الممثل الجيد هو من يستطيع التطور والتحضير الذاتي ليتحول من شخصية إلى ‏شخصية أو يقدم نوعا فنيا لم يقدمه قبل ذلك.

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