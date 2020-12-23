السعودية تستقر على الفيلم الذي سيمثلها في حفل أوسكار 2021

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:36 ص
بوابة الفجر
وكالات
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استقرت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، على الفيلم الذي سيمثلها للمنافسة في حفل جوائز "أوسكار" الأمريكية للعام 2021. أعلنت هيئة الأفلام السعودية عن ترشيح الفيلم الروائي "سيدة البحر" ليمثل المملكة رسميا في مسابقة "أوسكار" القادمة عن فئة "أفضل فيلم دولي"، والذي تم ترشيحه من قبل لجنة متخصصة.

وعبر وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان عن سعادته بخوض الفيلم السباق نحو أوسكار، وتمنى التوفيق لصناع الأفلام السعوديين.

وسيدخل الفيلم في منافسة مع الأفلام المرشحة من بقية دول العالم، وسيمر بعدة مراحل فرز، قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستختارها الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون المانحة لجوائز أوسكار، وسيتم الإعلان عن الفائز بها في حفل الدورة الـ93 المقامة في 25 نيسان/ أبريل 2021.

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