الأهلي يخطط للتخلص من الصفقة الفاشلة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:59 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يبحث النادي الأهلي عن فرصة للتخلص من جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأنجولي جيرالدو داكوستا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وتدرس لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح، العرض المقدم من نادي أول أغسطس الأنجولي، على الرغم من أنه لا يرضي رغبات النادي إلا أن الأحمر يرغب في التخلص منه بأي ثمن، حتى لا يتم رحيله مجانا وتحمل باقي مستحقاته المتبقية في عقده حسب المبرم بين الطرفين.


وعرضت إدارة أول أغسطس، مبلغ 350 ألف دولار، مقابل شراء اللاعب في الوقت الذي يرغب فيه جيرالدو الرحيل إلى الدوري البرازيلي بعد تلقيه عرضا من أحد الأندية التي اشترطت ضمه مجانا.


وأوضحت تقارير صحفية أن التونسي هشام بن صالح، وكيل اللاعب، استغل تمسك النادي الأهلي بضم سيرينو وعلمه بأن موكله خارج حسابات بيتسو موسمياني مدرب الفريق، ليطلب الحصول على الاستغناء الرسمي وباقي مستحقاته أو استمراره حتى نهاية عقده أو بيعه لأول أغسطس بالسعر المعروض عليهم.

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