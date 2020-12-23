تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة إيفرتون في كأس الرابطة الإنجليزية

يحل مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على ملعب جوديسون بارك، لمواجهة إيفرتون، في ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وتأهل اليونايتد لهذا الدور، بفضل فوزه على برايتون بثلاثية دون رد، بينما فاز إيفرتون على وست هام يونايتد بنتيجة 4/1.

ويأمل كلا الفريقين في خطف بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة، ومن ثم المنافسة على اللقب.

وتشير تقارير صحفية إنجليزية، أن أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، سيبدأ اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: دين هيندرسون.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا – إيريك بايلي – هاري ماجواير – أليكس تيليس.

خط الوسط: بول بوجبا – نيماني ماتيتش – خوان ماتا – برونو فيرنانديز – دوني فان دي بيك.

خط الهجوم: إدينسون كافاني.

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة، الثامنة بتوقيت جرينتش.