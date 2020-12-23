الخطيب يتلقى دهوة من جلوب سوكر لاستلام جائزة نادي القرن الأفريقي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، خطابًا من مؤسسة «جلوب سوكر» في دبي، تدعوه للاحتفالية الكبرى التي سوف تقيمها المؤسسة يوم ٢٧ ديسمبر الجاري، بأحد الفنادق الكبرى بحضور نجوم الكرة العالمية، واستلام جائزة النادي بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في الشرق الأوسط.

 

ووافق الكابتن الخطيب على قبول الدعوة في رده المكتوب على مؤسسة «جلوب سوكر».

 

يذكر أن مؤسسة «جلوب سوكر» طرحت استفتاءً منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة ٦٠٪ للجنة الخبراء التي شكلتها المؤسسة و٤٠٪ من القرار لرأي الجمهور في التصويت الذي انتهي منذ ساعات.

 

 وحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة قبل الانتهاء من التصويت. وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط.

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