موعد مباراة ليفربول القادمة في البريميرليج

يستعد ليفربول للمواجهة المقبلة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستكون ضد فريق ويست بروميتش ألبيون، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويسعى ليفربول لتعزيز صدارته في البطولة، ومواصلة الآداء الرائع للفريق، عقب الفوز على كريستال بالاس بسباعية دون رد في الجولة الماضية.





يحتل ليفربول صدارة البريمييرليج برصيد 31 نقطة من 14 مباراة، بينما يقبع وست بروميتش ألبيون في المركز التاسع عشر برصيد 7 نقاط.





ومن المقرر أن تقام المباراة مساء الأحد 27 ديسمبر، على ملعب "أنفيلد رود" الخاص بفريق ليفربول.





وتنطلق المباراة تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.