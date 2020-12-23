شروط تعجيزية لتجديد عقد ساسي مع الزمالك

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف الإعلامي محمد فاروق، عن تفاصيل اجتماع الليبي مهند عون، وكيل فرجاني ساسي، مع مسئولي نادي الزمالك.

 

وأوضح أن وكيل ساسي لاعب الزمالك، طلب أن يكون العقد الجديد للاعب مع القلعة البيضاء غير شامل الضرائب.

 

وأشار فاروق فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، إلى أن وكيل يرغب في حصول موكله على 2.5 مليون يورو في الموسم الواحد، على أن يتحمل الزمالك قيمة الضرائب.

 

وكشف أن هذا يعني أن الزمالك سيقوم بدفع أكثر من 3 مليون يورو في الموسم الواحد للاعب وهو مبلغ كبير للغاية مقارنة بامكانات النادي المادية خلال هذه الفترة.

 

وواصل، " وكيل اللاعب طلب أيضًا وضع بند خاص في عقد اللاعب الجديد مع الفريق ينص على حصول اللاعب على مبلغ 200 ألف يورو مكافآة خاصة حال حصول الفريق على بطولة دوري أبطال إفريقيا".

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