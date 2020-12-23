تشكيل إيفرتون المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد فى كأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:41 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأربعاء نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي إيفرتون ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وتلعب المباراة على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول.


وجاءت تشكيلة إيفرتون المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: بيكفورد.

الدفاع: كولمان، كين، مينا، ديني.

الوسط: ألان، دوكوريه، جوميز، سوجورسون، ريتشارليسون.

الهجوم: كالفيرت لوين.

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