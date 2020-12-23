اتحاد الكرة يكشف أسباب تغيير مواعيد القيد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:20 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، التي تدير شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس تعديل مواعيد القيد الشتوي وموقف أندية الدوري من هذا التعديل خلال الفترة المقبلة، بعد القرار الرسمي الذي صدر أمس الثلاثاء.

 

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج البريمو، " قرار تعديل موعد القيد الشتوي من 1 الى 31 يناير، قرار يرجع لمساعدة الأندية خلال ظروف فيروس كورونا، القرار لقي ترحيب كبير من قبل أعضاء الجبلاية".

 

وأشار، " المواعيد التي صدرت أمس الثلاثاء، بفتح القيد من 1 إلى 31 يناير هي المواعيد المحددة لفتح القيد الشتوي وهدفنا مساعدة الأندية في أزمة كورونا".

 

وواصل، " قررنا منع سفر المنتخبات في المباريات والبطولات الودية بشكل رسمي، المباريات الرسمية بالتأكيد لن تقف أمام الأندية أو المنتخبات وقرار زيادة القوائم بسبب جائحة كورونا التي تجتاح العالم".

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