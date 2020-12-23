خطة جديدة من الزمالك لإجبار مصطفى محمد على البقاء

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف الإعلامي محمد فاروق، عن وجود أزمة جديدة بين مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وإدارة ناديه.

 

وأوضح أن مسئولو الزمالك، قرروا وضع شرط جزائي في عقد مصطفى محمد، بعد تعديل عقده خلال الفترة المقبلة.

 

وأشار فاروق في تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، إلى أن الزمالك يخطط لوضع 6 مليون يورو كشرط جزائي في عقد اللاعب إلا أن مصطفي محمد يريد تخفيض المبلغ إلى 4 مليون يورو.

 

جدير بالذكر أن مصطفى محمد يرغب في الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة من أجل الاحتراف الخارجي.

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